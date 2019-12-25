Диагноз Навальному пока не поставили, сообщили в больнице

Диагноз Навальному пока не поставили. Об этом сообщил заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко.
По его словам, медики сейчас проводят симптоматическое лечение. Диагноз поставят в течение сегодняшнего дня.
Есть диагнозы, которые исключаются, находятся в процессе подтверждения.
Анатолий Калиниченко
Отметим, что пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш заявила, что Алексея Навального отравили. Калиниченко отмечает, что это только одна из версий, которую рассматривают врачи.
Ранее в ФБК рассказали об экстренной госпитализации Навального в Омске.
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