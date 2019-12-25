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Диагноз Навальному пока не поставили, сообщили в больнице
Сегодня, 14:24
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matveyvn

Диагноз Навальному пока не поставили, сообщили в больнице

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Медики сейчас проводят симптоматическое лечение.

Диагноз Навальному пока не поставили. Об этом сообщил заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко.

По его словам, медики сейчас проводят симптоматическое лечение. Диагноз поставят в течение сегодняшнего дня.

Есть диагнозы, которые исключаются, находятся в процессе подтверждения.

Анатолий Калиниченко

Отметим, что пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш заявила, что Алексея Навального отравили. Калиниченко отмечает, что это только одна из версий, которую рассматривают врачи.

Ранее в ФБК рассказали об экстренной госпитализации Навального в Омске.

Теги: госпитализация, навальный, омск
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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