Диагноз Навальному пока не поставили, сообщили в больнице

Медики сейчас проводят симптоматическое лечение.

Диагноз Навальному пока не поставили. Об этом сообщил заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко.

По его словам, медики сейчас проводят симптоматическое лечение. Диагноз поставят в течение сегодняшнего дня.

Есть диагнозы, которые исключаются, находятся в процессе подтверждения. Анатолий Калиниченко

Отметим, что пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш заявила, что Алексея Навального отравили. Калиниченко отмечает, что это только одна из версий, которую рассматривают врачи.

Ранее в ФБК рассказали об экстренной госпитализации Навального в Омске.