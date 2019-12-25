Forbes составил рейтинг самых мощных ожидаемых подлодок ВМФ РФ.

В США рассказали об экстремальных подлодках России. Журналисты Forbes опубликовали материал, в котором обозначили самые интересные проекты ВМФ РФ. По мнению авторов, российская военная стратегия, основанная на советском наследии, имеет свои плюсы и минусы. Однако создание новый АПЛ является неоспоримым преимуществом.

Специалист по подводному флоту Х.И. Саттон рассказал в Forbes, что в ближайшее врем ВМФ РФ получит минимум две субмарины, чьи характеристики остаются засекреченными. Однако уже сейчас их потенциальные возможности впечатляют экспертов. Первой в данном рейтинге оказался атомный ракетоносец "Борей-А", Он способен нести 16 баллистических ракет "Булава". Головной корабль проект "Князь Владимир" передан флоту 1 июня 2020 года. Военные планируют создать еще шесть АПЛ по данному проекту.

Саттон также отметил "Белгород", которая станет самой большой подводной лодкой в мире после "Акулы". Она разрабатывалась ради выполнения разведывательных и диверсионных задач. АПЛ оснащена новейшими "Посейдонами" и имеет стыковочный узел для мини-субмарины "Лошарик". В списке мощных подлодок России также отмечаются АПЛ "Хабаровск", "Ясень".

ВМФ России планирует получить до 2023 года более 60 боевых кораблей.