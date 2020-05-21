Подлодка "Князь Владимир" будет передана флоту 25 мая

ВМФ России получит обновленную АПЛ проекта "Борей-А".

Подлодка "Князь Владимир" будет передана российскому флоту 25 мая. Об этом журналистам ТАСС рассказал собственный источник в оборонно-промышленном комплексе страны. Эксперт добавил, что акт приема-передачи субмарины будет подписан в тот же день. Для ВМФ РФ "Князь Владимир" станет первым полученным обновленным АПЛ стратегического назначения проекта 955А "Борей-А"

В настоящее время подлодка отрабатывает задачи под водой в Белом море. В конце недели крейсер вернется на "Севмаш" источник ТАСС

Специалист рассказал, что торжественная церемония подъема Андреевского флага на подлодку произойдет в середине июня 2020 года. Это событие будет означать то, что АПЛ "Князь Владимир" принята в боевой состав флота.

Напомним, что подлодка уже прошла государственные испытания. Осенью 2019 года военные запустили с нее баллистическую ракету "Булава", а 12 мая 2020 года "Князь Владимир" направился в Белое море на контрольные испытания.

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Видео: YouTube / Минобороны России