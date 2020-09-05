The Drive создал топ происшествий с российской военной техникой на море за последние года.

В США рассказали о "череде бедствий" ВМФ России. В американском издании The Drive рассказали о трагедиях, произошедших с российским флотом за последние годы. Эксперты заявили об инциденте с плавучим доком предприятия "Восточная верфь" во Владивостоке. Днем 3 сентября из-за урагана в бухте Улисс док снесло на военные корабли ТОФ. В частности, на ракетные катера проекта 1241 "Молния".

По сообщению журналистов, в 2018 году во Владивостоке якобы произошел пожар на одной из субмарин. В том же году около Мурманска затонул плавучий док ПД-50. Платформа использовалась военными для ремонта единственного авианосца РФ "Адмирал Кузнецов". В том же году в Петербурге произошел пожар на строящемся ледоколе "Виктор Черномырдин".

Авторы публикации рассказали, что сгорела подводная глубоководная станция АС-31 "Лошарик", а также в 2019 году произошел взрыв при испытаниях ракетного двигателя около Неноксы.

США испытали оружие LGM-30G Minuteman III.

Видео: YouTube / VBTRFF