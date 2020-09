В The Drive прокомментировали американские учения Rim of the Pacific Exercise.

США разбомбили корабль в Тихом океане. Журналисты издания The Drive прокомментировали ролик, опубликованный порталом The War Zone. На кадры попала атака трех противокорабельных крылатых ракет на списанный в 1994 году десантный корабль Durham типа Charleston Военно-морских сил США. Предположительно, нападение совершено при помощи ракет RGM-84 Harpoon. Специалисты не исключили, что в рамках испытаний военные также могли использовать планирующую бомбу AGM-154 Joint Stand-Off Weapon. В The Drive напомнили, что Durham ликвидирован 30 августа в рамках международных учений Rim of the Pacific Exercise, проходивших в Тихом океане, около Гавайских островов. На кадрах видно, что оружие сначала скользит над поверхностью воды, а затем врезается в левую часть корпуса корабля. После этого происходит взрыв. В США поразились российскому "Дрозду".