Плавучий док снесло на российские военные корабли из-за урагана

На Приморье надвигается тайфун "Майсак".

Плавучий док предприятия "Восточная верфь" снесло на российские военные корабли Приморской флотилии из-за урагана. Инцидент произошел в бухте Улисс во Владивостоке. По сообщению журналистов из "Интерфакса", док получил незначительные повреждения после столкновения о причал. При этом экипаж, находившийся на судоремонтном сооружении, не пострадал.

В отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота рассказали, что личный состав и военные корабли не пострадали. Сейчас на место направлены три буксира. Они отбуксируют док.

Напомним, что в Приморье в пунктах базирования Тихоокеанского флота приняты дополнительные меры безопасности, связанные с приближением тайфуна "Майсак".

Видео: YouTube / VBTRFF