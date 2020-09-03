Плавучий док снесло на российские военные корабли из-за урагана

Плавучий док предприятия "Восточная верфь" снесло на российские военные корабли Приморской флотилии из-за урагана. Инцидент произошел в бухте Улисс во Владивостоке. По сообщению журналистов из "Интерфакса", док получил незначительные повреждения после столкновения о причал. При этом экипаж, находившийся на судоремонтном сооружении, не пострадал.
В отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота рассказали, что личный состав и военные корабли не пострадали. Сейчас на место направлены три буксира. Они отбуксируют док.
Напомним, что в Приморье в пунктах базирования Тихоокеанского флота приняты дополнительные меры безопасности, связанные с приближением тайфуна "Майсак".
Видео: YouTube / VBTRFF
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все