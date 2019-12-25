Он признан ураганом первой категории согласно шкале Саффира - Симпсона

Ураган "Нана" первой категории по шкале Саффира - Симпсона обрушился на побережье Белиза. Об этом сообщили представители Национального центра США по наблюдению за ураганами.

Ураган "Нана" обрушился на побережье Белиза сообщение синоптиков

Метеорологи рассказали, что "Нана" движется в юго-западном направлении. Скорость урагана составляет 7,2 метров в секунду. При этом скорость порывов ветра достигает 33 метров в секунду. Американские эксперты считают, что в ближайшее время стихия начнет ослабевать.

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