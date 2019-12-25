Циклон накроет отдельные регионы Китая и Южной Кореи.

Тайфун "Майсак" усилился до супертайфуна. Он стал девятым по счету в сезоне 2020 года для Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом сообщили представители Центральной метеорологической службы КНР.

Синоптики рассказали, что скорость ветра в центральной части тайфуна достигнет 52 метров в секунду. Сейчас тропический циклон расположен в 660 км от южнокорейского острова Чеджудо. Он направляется на север со скоростью в 18 км в час. В ближайшие два дня непогода накроет два прибрежных региона Китая. Однако "Майсак" пройдет по касательной, принеся штормовой ветер, сильные волны и ливни. В отдельных районах порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.

Ко 2 сентября тайфун достигнет побережья Южной Кореи. Ко второй половине дня ветер ослабнет. Затем "Майсак" двинется к северо-восточной провинции Китая Цзилинь. Сейчас там сохраняется оранжевый уровень угрозы.

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