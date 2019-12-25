В Южной Корее еще несколько регионов объявили "зонами стихийного бедствия"

Под угрозой оказались 20 городов и 34 административных пункта.

В Южной Корее еще несколько регионов объявили "особыми зонами стихийного бедствия". Об этом сообщили местные журналисты из агентства Yonhap со ссылкой на заявление президента Мун Чжэ Ина. Непогода угрожает 20 городам, а также 36 мелким административным единицам, которые понесут потери от сильных ливней и наводнений.

С первой половины августа 18 регионов в южной части страны стали регионом "особых зон стихийного бедствия". Такой статус позволяет государству активнее выделять средства из бюджета страны на восстановление ущерба от стихии и поддержку пострадавшего населения. Во время летнего сезона дождей, пролившегося рекордные 54 дня, погибло более 30 человек. Тысячам граждан Южной Кореи пришлось покинуть дома. Затопленными оказались десятки тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.

Сейчас на Корейский полуостров движется тайфун "Бави". Он сформировался около восточного берега Тайваня. К среде тайфун достигнет острова Чеджудо.

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