  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Южной Корее госпитализировали российских моряков с COVID-19
Сегодня, 10:44
70
lesjasap

В Южной Корее госпитализировали российских моряков с COVID-19

0 0

Коронавирусом заразились 32 человека на судне "Петр Первый".

В Южной Корее госпитализировали российских моряков с COVID-19. Об этом сообщили представители генерального консульства России. На данный момент известно, что коронавирус выявлен у 32 граждан РФ на судне "Петр Первый". В ближайшее время пациенты будут госпитализированы в центр Пусана, который работает с инфицированными.

У подавляющего большинства пациентов заболевание протекает бессимптомно, самочувствие удовлетворительное

сообщение генконсульства РФ в Южной Корее

Капитан корабля "Петр Первый" заявил, что все члены экипажа проходили тестирование на коронавирус перед отбытием из Владивостока, а также по прибытию в порт Пусана. В последние раз моряки сдавали тест две недели назад.

Названы стартовые сборы сиквела "Поезда в Пусан".

Теги: коронавирус, моряки, петр первый, пусан, южная корея
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии