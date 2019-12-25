Коронавирусом заразились 32 человека на судне "Петр Первый".

В Южной Корее госпитализировали российских моряков с COVID-19. Об этом сообщили представители генерального консульства России. На данный момент известно, что коронавирус выявлен у 32 граждан РФ на судне "Петр Первый". В ближайшее время пациенты будут госпитализированы в центр Пусана, который работает с инфицированными.

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Капитан корабля "Петр Первый" заявил, что все члены экипажа проходили тестирование на коронавирус перед отбытием из Владивостока, а также по прибытию в порт Пусана. В последние раз моряки сдавали тест две недели назад.

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