В Южную Корею пришли аномальные ливни, которые значительно повысили уровень воды в Хангане.

Аномальные дожди вызвали наводнения в Сеуле. Об этом рассказали местные синоптики. Ливни подняли уровень воды в реке Ханган. В результате местным властям пришлось закрыть городские набережные, а также мосты и скоростные трассы. Специалисты ожидают, что сильные дожди и штормовой ветер не уйдет из страны 6 и 7 августа.

Напомним, что аномальные ливни в Южной Корее с начала августа вызвали и другие катаклизмы. На данный момент спасатели считают пропавшими без вести 11 человек. Еще 16 местных жителей погибли. Власти эвакуировали более 1,6 тысяч человек. Больше всего пострадали представители провинций Северная и Южная Чхунчхон, Канвондо и Кёнгидо. Затоплено около 5 тысяч зданий. Вода затопила более 8 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли и 39 автомобильных шоссе.

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Видео: YT / AFP News Agency