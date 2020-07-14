Сеул готов ответить на возможные провокации Японии в отношении островов Токто.

МИД Южной Кореи выразил протест Японии из-за островов Токто (японский вариант - Такесима). Чиновники прокомментировали информацию, содержащуюся в тексте ежегодного доклада Минобороны Японии, получившем название Белая книга.

В документе чиновники из Японии в очередной раз поднял вопрос относительно спорных островов. Эта ситуация описывается Минобороны Японии как "нерешенная".

Мы решительно протестуем против повторения Японией в Белой книге обороны несправедливых территориальных претензий на Токто, который явно является нашей неотъемлемой территорией заявление МИД Южной Кореи

В Сеуле добавили, что острова Токто исторически, географически, а также в соответствии международному праву признаны территорией Южной Кореи. Чиновники призывают коллег из Японии отказаться от "несправедливых и абсурдных претензий" в отношении островов Токто. В МИД добавили, что готовы жестко противодействовать Японии, если страна решит заниматься провокациями против Южной Кореи.

В Японии заявили о неизменности позиции по Курилам после голосования в РФ.

Видео: YouTube / 외교부 Ministry of Foreign Affairs, Korea