Военные обратили внимание на космос, науку и технологии, киберпространство и электромагнитные поля.

Японская Белая книга отметила три новых направления обороны. В ежегодном докладе, предоставленным Минобороны страны, отмечается, что в мире растет доля науки и технологий в военной сфере. Чиновники также отметили динамику развития в таких отраслях как оборона в космосе, киберпространстве и использовании электромагнитного излучения.

В космическом пространстве все страны продвигают такое его использование, которое пошло бы на пользу миру и безопасности своей страны Белая книга Японии

Японцы отметили, что Россия и Китай продвигают собственные возможности, которые могут нанести вред использованию космического пространства США и их союзниками. В тексте доклада упоминаются усилившиеся кибератаки со сторону РФ и Китая. В Японии считают, что военные используют кибернападения в качестве военной силы. Это позволяет противники рушить сеть и инфраструктуру других стран. В сфере науке и технологий говорится о разработках гиперзвукового оружия. Японцы заметили, что Америка считает данный вид вооружения угрозой для систем ПВО.

США одобрили продажу Японии 105 боевых самолетов F-35.