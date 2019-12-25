Стоимость контракта на поставку вооружения достигла 23 млрд долларов.

США одобрили продажу Японии 105 боевых самолетов F-35. Об этом сообщили представители Агентства по оборонному сотрудничеству, которое входит в состав Министерства обороны Америки. Чиновники объяснили, что Токио запросило поставку 63 единиц модификации F-35A, 42 самолета вертикального взлета F-35B. К последним к заказу добавились 110 двигателей F135, включая пять запасных аппаратов. Общая стоимость контракта составила 23 миллиарда долларов.

Согласно заявлению американского Государственного департамента, контракт с японцами на поставку военных истребителей и техники соответствует национальным интересам США. Япония считается в Вашингтоне крупным союзником страны.

Напомним, что обновленные самолеты F-35 заменят устаревшие модели F-4 Phantom, находящиеся на вооружении Японии.

Японец, который якобы передал данные России, получил условный срок.