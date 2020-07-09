Мужчину признали виновным в передаче серверов компании Softbank торгпредству РФ в Токио.

Японец, который якобы передал данные России, получил условный срок. Об этом сообщило местное информационное агентство Киодо со ссылкой на решение Токийского окружного суда.

Преступление с использованием положения, которое открывает доступ к коммерческой тайне, является злонамеренным" Рёта Акамацу, японский судья

Напомним, что 48-летний бывший сотрудник японской коммуникационной компании Softbank по имени Ютаки Араки признан виновным в передаче засекреченной информации в пользу торгового представительства России в Токио. Его приговорили к условному сроку наказания на два года принудительных работ. Испытательный срок составил четыре года. Также гражданину придется выплатить штраф в размере 800 тысяч иен (около 7,5 тысяч долларов).

Араки был арестован в январе 2020 года. Его заподозрили в продаже в начале 2019 года серверов компании двум сотрудникам торгпредства из РФ.

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