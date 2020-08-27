Урагану присвоили четвертую категорию по шкале Саффира - Симпсона.

Ураган "Лаура" обрушился на побережье штата Луизиана в США. Об этом сообщили специалисты из Национального центра по наблюдению за ураганами. Сейчас в штате наблюдаются сильные ливни, ветер и штормовой прилив. Циклон направляется на север со скоростью в 24 километра в час. Скорость ветра в его пределах достигает 66 метров в секунду.

Напомним, что ранее американские метеорологи предупредили население штата о "потенциально катастрофическом ущербе". Урагану "Лаура" присвоили четвертую категорию по шкале Саффира - Симпсона. Для жителей устья реки Миссисипи и прибрежных районов объявлено штормовое предупреждение. Власти штатов Техас и Луизиана рекомендовали 1,5 млн граждан эвакуироваться с территории из-за приближения урагана.

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Видео: Instagram/weatherchannelstorm