У тихоокеанского побережья Мексики сформировался ураган первой категории "Женевьева"

"Женевьева" может усилиться до четвертого уровня по шкале Саффира-Симпсона.

У тихоокеанского побережья Мексики сформировался ураган первой категории по шкале Саффира-Симпсона. Об этом в собственном Twitter-аккаунте сообщили синоптики из метеорологической службы латиноамериканского государства. Специалисты напомнили, что ранее "Женевьева" была тропическим штормом.

Циклон находится в 390 километрах к югу от города Мансанильо в штате Колима. Стихия движется в западном направлении со скоростью 8,3 метра в секунду. При этом скорость ветра достигает показателей в 45,8 метров в секунду.

По информации от синоптиков, сильные ливни обрушатся на регионы Герреро, Колима, Мичоакан, Оахака и Халиско. При этом высота волн на побережье достигнет пяти метров. Ураган не достигнет территории Мексики, но может усилиться до четвертой категории.

На Дальний Восток движется тайфун "Хагупит".