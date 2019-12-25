Из Северной Каролины ветер направляется в Вирджинию.

Ураган "Исаиас" ослаб до тропического шторма. Об этом сообщили специалисты из Национального центра по наблюдению за ураганами США. Они напомнили, что "Исаиас" сформировался в Атлантическом океане, а затем обрушился на побережье штата Северная Каролина. Утром 4 августа он ослаб до уровня тропического шторма над восточной частью американского штата.

Сильный ветер и дожди, а также угроза торнадо начинают распространяться на юго-восточную Вирджинию сообщение Национального центра по наблюдению за ураганами США

Специалисты уточнили, что скорость ветра в "Исаиасе" достигает 30,5 метров в секунду. Шторм находится в 55 километрах в юго-западном направлении от города Гринвилл. Он движется на северо-восток со скоростью 10,8 метров в секунду.

Напомним, что в Атлантическом океане сезон ураганов длится около полугода. Этот период начинается в июне и заканчивается в ноябре.

Ураган "Дуглас" ослаб до тропического шторма.