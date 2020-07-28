Ко вторнику "Дуглас" дойдет до островов Некер и Френч-Фригат-Шолс.

Ураган "Дуглас" ослаб до тропического шторма. Об этом сообщили американские работники Национального центра по предупреждению об ураганах. Они напомнили, что "Дуглас" недавно прошелся по штату Гавайи в Тихом океане.

"Дуглас" слабнет, но несет связанные с тропическим штормом условия в районы Национального морского памятника Папаханаумокуакеа сообщение Национального центра по предупреждению об ураганах в США

Синоптики заметили, что тропический шторм движется в западном направлении. Его скорость достигает 20 километров в час. При этом порывы ветра могут достигать 110 километров в час. За несколько дней "Дуглас" ослабнет. Ко вторнику он дойдет до территории островов Некер и Френч-Фригат-Шолс.

Пронесшийся в Чите ураган сорвал с домов крыши.

Видео: YouTube / Global News