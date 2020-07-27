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Трамп объявил режим ЧС в Техасе из-за урагана "Ханна"

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Стихия оставила без электричества 300 тысяч американцев.

Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в американском штате Техас из-за урагана "Ханна". Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома. 

Сегодня президент Дональд Трамп объявил о наличии ЧС в штате Техас и распорядился об оказании федеральной помощи

сообщение Белого дома

Напомним, что "Ханна" дошла до побережья Техаса в субботу 25 июля. После этого ураган начал ослабевать. Из-за обрыва электрических проводов без света остались около 300 тысяч местных жителей.

К Техасу приближается тропический шторм "Ханна".

Видео: Youtube/ ABC News

Теги: белый дом, дональд трамп, сша, ураган ханна
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Происшествия,

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