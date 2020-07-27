Трамп объявил режим ЧС в Техасе из-за урагана "Ханна"

Стихия оставила без электричества 300 тысяч американцев.

Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в американском штате Техас из-за урагана "Ханна". Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома.

Сегодня президент Дональд Трамп объявил о наличии ЧС в штате Техас и распорядился об оказании федеральной помощи сообщение Белого дома

Напомним, что "Ханна" дошла до побережья Техаса в субботу 25 июля. После этого ураган начал ослабевать. Из-за обрыва электрических проводов без света остались около 300 тысяч местных жителей.

К Техасу приближается тропический шторм "Ханна".

Видео: Youtube/ ABC News