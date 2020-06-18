Премьера состоится сериала состоится 3 июля.

В четверг, 18 июня, стало известно о том, что в Сети появился трейлер второго сезона сериала "Ханна". Ролик опубликован на YouTube-канале Amazon Prime Video.

В сюжете история про необычную девочку подростка, которая по совместительству дочь наемника. Её воспитывали в далеке от внешнего мира. Главная героиня является превосходным "солдатом", потому что её специально обучили всем приемам боевых искусств.

Главную роль исполнила Эсме Крид-Майлс. Премьера состоится сериала состоится 3 июля.

Ранее мы сообщали о том, что вышел тизер сериала "Проклятая" по книге Тома Уилера.

Видео:Amazon Prime Video/YouTube