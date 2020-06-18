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Вышел тизер сериала "Проклятая" по книге Тома Уилера

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Премьера состоится на Netflix 17 июля.

В четверг, 18 июня, стало известно о том, что в сети появился тизер сериала "Проклятая" по книге Тома Уилера. Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix.

"Проклятая" является экранизацией иллюстрированного подросткового романа Фрэнка Миллера и Тома Вилера. Главная роль в проекте досталась Кэтрин Лэнгфорд. В сюжете история о короле Артуре. Главной героине по имени Ниму предстоит стать могущественной владычицей озера, а после отправиться в странствия с Артуром.

Премьера состоится на Netflix 17 июля.

Ранее мы сообщали о том, что Netflix опубликовал трейлер нового фантастического сериала "Боевая монахиня.

Видео:Netflix/YouTube

Теги: кино, культура
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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