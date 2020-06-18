Премьера ожидается 2 июля 2020 года.

В четверг, 18 июня, стало известно о том, что Netflix опубликовал трейлер нового фантастического сериала "Боевая монахиня". Об этом сообщает пресс-слудба стримингового сервиса.

По сюжету труп девушки-подростока воскресает из мёртвых и получает особую силу благодаря монахиням. Теперь главная героиня может уничтожать демонов. Она оказывается втянута в в затяжную войну между силами добра и зла.

Премьера сериала анонсирована на 2 июля текущего года.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился новый трейлер второго сезона "Рокового патруля".

Видео:Netflix