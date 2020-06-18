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Netflix опубликовал трейлер нового фантастического сериала "Боевая монахиня"

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Премьера ожидается 2 июля 2020 года.

В четверг, 18 июня, стало известно о том, что Netflix опубликовал трейлер нового фантастического сериала "Боевая монахиня". Об этом сообщает пресс-слудба стримингового сервиса. 

По сюжету труп девушки-подростока воскресает из мёртвых и получает особую силу благодаря монахиням. Теперь главная героиня может уничтожать демонов. Она оказывается втянута в в затяжную войну между силами добра и зла.

Премьера сериала анонсирована на 2 июля текущего года.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился новый трейлер второго сезона "Рокового патруля".

Видео:Netflix

Теги: netflix, кино, культура
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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