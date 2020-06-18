Дата выхода первого эпизода — 26 июня.

В четверг, 18 июня, стало известно о том, что в сети появился новый трейлер второго сезона "Рокового патруля". Ролик опубликован на YouTube-канале IGN.

Во втором сезоне анти-герои снова должны защитить мир. При этом их бывший наставник оказывается смертельно болен и просит главных героев позаботиться о его дочери, обладающей очень опасной суперсилой.

Планируется, что первый эпизод выйдет 26 июня.

Ранее мы сообщали о том, что режиссер "Охотников за привидениями: Наследники" начал работу над сиквелом.

Видео:IGN/YouTube