В четверг, 18 июня, стало известно о том, что в сети появился новый трейлер второго сезона "Рокового патруля". Ролик опубликован на YouTube-канале IGN.
Во втором сезоне анти-герои снова должны защитить мир. При этом их бывший наставник оказывается смертельно болен и просит главных героев позаботиться о его дочери, обладающей очень опасной суперсилой.
Планируется, что первый эпизод выйдет 26 июня.
Ранее мы сообщали о том, что режиссер "Охотников за привидениями: Наследники" начал работу над сиквелом.
Видео:IGN/YouTube
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