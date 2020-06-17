Премьеру фильма перенесли с 9 июля 2020 года на 4 марта следующего года.

В среду, 17 июня, стало известно о том, что режиссер "Охотников за привидениями: Наследники" начал работу над сиквелом. Об этом Джейсон Райтман рассказал во время Zoom-конференции Джоша Гада.

По сюжету, мать-одиночка с двумя детьми-подростками селится на старой ферме в Оклахоме, полученной в наследство от отца, о котором не знала. Дети пытаются больше узнать о своем деде и находят автомобиль Ecto-1, принадлежавший знаменитым охотникам за привидениями.

Отмечается, что премьеру фильма перенесли с 9 июля 2020 года на 4 марта следующего года.

Ранее мы сообщали о том, что вышел тизер фильма "Гнездо" с Джудом Лоу.

Видео:IFC Films/YouTube