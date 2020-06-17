Вышел тизер фильма "Гнездо" с Джудом Лоу

В России выход фильма в прокат ожидается 24 сентября.

В среду, 17 июня, стало известно о том, что в сети появился тизер фильма "Гнездо" с Джудом Лоу. Ролик опубликован YouTube-канале IFC Films.

В сюжете история преуспевающего бизнесмена Рори, который переезжает в Англию с семьей и детьми. Однако главный герой сталкивается с суровыми 80-ми. По угрозой оказывается и состояние бизнесмена и его брак.

Режиссером киноленты выступил Шон Дуркин. Премьера фильма запланирована 24 сентября.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер романтической комедии "Палм-Спрингс".

Видео:IFC Films/YouTube