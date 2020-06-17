Вышел тизер фильма "Гнездо" с Джудом Лоу

В среду, 17 июня, стало известно о том, что в сети появился тизер фильма "Гнездо" с Джудом Лоу. Ролик опубликован YouTube-канале IFC Films.
В сюжете история преуспевающего бизнесмена Рори, который переезжает в Англию с семьей и детьми. Однако главный герой сталкивается с суровыми 80-ми. По угрозой оказывается и состояние бизнесмена и его брак.
Режиссером киноленты выступил Шон Дуркин. Премьера фильма запланирована 24 сентября.
Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер романтической комедии "Палм-Спрингс".
Видео:IFC Films/YouTube
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