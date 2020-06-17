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В сети появился трейлер романтической комедии "Палм-Спрингс"

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Фильм выйдет на Hulu 10 июля.

В среду, 17 июня, стало известно о том, что в сети появился трейлер романтической комедии "Палм-Спрингс". Ролик опубликован на YouTube-канале.

В сюжете история молодых людей, которые знакомятся на свадьбе. Вскоре Сара попадает во временную петлю и вновь переживает тот же день. Главная героиня выясняет, что её парень Найлз переживает этот же момент много раз. 

Главные роли в киноленте исполнили Энди Сэмберг и Кристина Милиоти.

Ранее мы сообщали о том, что Netflix опубликовал трейлер второго сезона сериала "Политик".

Видео:Hulu/YouTube

Теги: кино, культура
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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