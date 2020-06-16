Во вторник, 16 июня, стало известно о том, что Netflix опубликовал трейлер второго сезона сериала "Политик". Ролик появился на YouTube-канале стримингового сервиса.
Дейсвтие комедийного шоу происходило в одной из средних школ Калифорнии. Главный герой богатенький молодой человек Пейтон Хобарт намерен стать президентом США. Главную роль исполнил Бен Платт. Также в сериале появятся Зои Дойч, Люси Бойнтон, Джулия Шлэпфер, Лора Дрейфус и Тео Джермейн.
Второй сезон сериал выйдет 19 июня.
Ранее мы сообщали о том, что Universal возвращается к съемкам нового "Мира Юрского периода" в июле.
Видео:Netflix/YouTube
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