Премьера картины запланирована на 9 июня 2021 года.

Во вторник, 16 июня, стало известно о том, что Universal возвращается к съемкам нового "Мира Юрского периода" в июле. Об этом сообщает Igromania.ru.

Студия заявила, что во время пандемии коронавируса на съемочной площадке будут соблюдены все необходимые меры безопасности. Universal потратила на закупка защитных масок, а также услуги частной медицинской клиники 5 млн долларов.

Премьера киноленты запланирована на 9 июня 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что сценарист "Индианы Джонса" покинул проект.

Видео:iVideos/YouTube