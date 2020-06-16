Во вторник, 16 июня, стало известно о том, что Universal возвращается к съемкам нового "Мира Юрского периода" в июле. Об этом сообщает Igromania.ru.
Студия заявила, что во время пандемии коронавируса на съемочной площадке будут соблюдены все необходимые меры безопасности. Universal потратила на закупка защитных масок, а также услуги частной медицинской клиники 5 млн долларов.
Премьера киноленты запланирована на 9 июня 2021 года.
Ранее мы сообщали о том, что сценарист "Индианы Джонса" покинул проект.
Видео:iVideos/YouTube
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