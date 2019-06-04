Сценарист "Индианы Джонса" покинул проект

Вместе с ним ушел постановщик фильма Стивен Спилберг.

Режиссер и сценарист Дэвид Кепп ушел из команды создателей пятой части "Индианы Джонса". Об этом сообщает издание Collider.

Вместе с ним проект покинул постановщик фильма Стивен Спилберг. Это решение связано с тем, что новый постановщик картины Джеймс Мэнголд получил полную свободу действий.

Сюжет новой части фильма пока держится в секрете. Премьера запланирована на лето 2022 года. Главную роль по-прежнему будет исполнять Харрисон Форд.

Ранее актер объяснил задержки в съемках пятого "Индиана Джонса". Он заявил, что создатели фильма хотят показать зрителям проект, который будет соответствовать самым высоким требованиям.

Фото: кадр из фильма "Индиана Джонс"