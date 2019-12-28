Харрисон Форд объяснил задержки в съемках пятого "Индиана Джонса"

Он отметил, что создатели хотят представить зрителям проект, который будет отвечать самым высоким требованиям.

Популярный голливудский актер Харрисон Форд объяснил задержки в производстве пятого "Индиана Джонса". Он отметил, что создатели фильма стремятся представить зрителям проект, соответствующий самым высоким требованиям современного кино. В качестве примера актер упомянул экранизации комиксов Marvel, которые "взорвали киноиндустрию". Об этом пишет издание HeyUguys.

Форд рассчитывает на то, что зрители смогут увидеть то, что они совсем не ожидали. По его словам, они привыкли к некоторой степени разочарования. Актер отметил, что создатели фильма не будут делать еще одного Индиану Джонса, если будут не в состоянии "взорвать кино". "Мы хотим, чтобы следующий фильм был лучшим", - заключил Форд.

Пятый фильм об Индиане Джонсе должен выйти в широкий прокат летом 2021 года. Поэтому съемки должны стартовать не позднее лета 2020 года.

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