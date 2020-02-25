"Новороссия" выпустила трогательный клип о защитниках Донбасса

Композиция называется "Инвалид войны".

Военно-музыкальный ансамбль "Новороссия" опубликовал на YouTube клип на песню "Инвалид войны". Ролик посвящен защитникам Донбасса. Премьера состоялась накануне Дня защитника Отечества.

Лидер "Новороссии" Роман Разум рассказал, что клип снимала студия "Лугафильм" совместно с Казачьей медиа-группой. На его производство ушел год. Этот ролик станет частью документального фильма под названием "Повесть о настоящем человеке. Наши дни". История расскажет о судьбе добровольца Евгения Косенкова. За несколько дней клип собрал более 14 тысяч просмотров.

Напомним, что война на Донбассе началась после государственного переворота на Украине в 2014 году. По неофициальным данным, за эти годы погибло несколько тысяч добровольцев, которые приехали защищать русский народ от неофашизма. Сотни ребят стали инвалидами. Не смотря на это, многие из них по-прежнему несут службу на передовых позициях ЛНР и ДНР.

Ранее мы писали, что с 1 марта КПП в Донбассе перейдут на весенний график работы.

Видео: YouTube / Роман Разум