С 1 марта КПП в Донбассе перейдут на весенний график работы

Они будут работать с 8 утра до 19:30 мск.

С 1 марта контрольно-пропускные пункты в Донбассе перейдут на весенний график работы и будут открыты с 8 утра до 19:30. Об этом сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины. Ранее КПП работали в зимнем режиме – с 9:00 до 18:00 мск.

По решению Киева в 2015 году на территориях Донбасса был введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ.

Наблюдатели ОБСЕ заявили, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе. Они призвали открыть больше КПП.

Ранее Косачев назвал причину конфликта между Россией и Украиной.

Видео: YouTube / Новости Донбасса