Косачев назвал причину конфликта между Россией и Украиной

Он считает, что причиной разногласий являются внешние факторы.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал причину разногласий между Россией и Украиной. По его мнению, сложности создают внешние факторы. Он уверен, что конфликт сам прекратится, когда в Киеве перестанут поддерживать "партию войны". Об этом пишут РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что улаживание отношений между Россией и Украиной стоит в интересах всего мира. Косачев уверен, что когда глава Америки говорит об этом, он "вряд ли лукавит", так как для Трампа это не центральный конфликт.

Ранее Пушков отреагировал на слова Трампа о мире между Россией и Украиной.