К Техасу приближается тропический шторм "Ханна"

Ураган обрушится на американское побережье 25 июля.

К американскому штату Техас приближается тропический шторм "Ханна". Об этом сообщили представители Национального центра США по слежению за ураганами. По данным ученых, "Ханна" сформировалась на территории Мексиканского залива.

Спутники показывают данные о том, что максимальная скорость ветра в урагане достигает 65 километров в час. При этом шторм движется со скоростью в 11 километров. Сейчас "Ханна" находится в 620 километрах от юго-востока к городу Корпус-Кристи в штате Техас.

В нескольких прибрежных районах Техаса объявлено штормовое предупреждение. Ожидается, что ураган обрушится на США в субботу 25 июля.

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