По пляжу пронесся ураган, который поднял в воздух пляжный инвентарь.

Разрушительные последствия урагана в Сочи попали на видео. Ролик опубликован в социальной сети "Вконтакте" в паблике "Типичный Сочи". Очевидцы рассказали, что стихия разрушила прибрежную территорию около Имеретинской низменности.

Порывами ветра нанесен ущерб пляжному оборудованию. На курорте было заранее объявлено штормовое предупреждение, пляж был закрыт местные жители

В посте авторы подписали, что населению сообщили о том, что в регионе существует риск формирования смерчей над морем. На кадрах видно, что сильный ветер поднимает в воздух лежаки, зонты, пластиковые стулья и другой инвентарь.

Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов.

Видео: ВКонтакте/ Типичный Сочи