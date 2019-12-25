Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов

В соцсетях регулярно появляются видео, где молодые пары занимаются сексом в кабинках для переодевания.

Жительница Сочи Татьяна Кольцова описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов. Её рассказ публикует 161.ru.

Девушка отметила, что летний сезон начался для города необычно, так как улицы и пляже были почти пустые из-за пандемии, поэтому на пляжах отдыхали местные жители, которые не связаны с туриндустрией.

В конце июня в Краснодарском крае ослабили карантин и субъект открыли для других граждан России. После этого в Сочи в огромном количестве поехали туристы, большинство из которых разместилось в Имеретинской низменности. Причина в том, что там гостиницы максимально снизили цены, чтобы полностью заполнить номерной фонд. Поэтому жители других районов узнали о давке в тех местах из соцсетей и новостных сюжетов.

Этим летом у нас появилось ощущение, что сочинские туристы пустились во все тяжкие. Татьяна Кольцова, жительница Сочи

По её словам, в соцсетях регулярно появляются видео, где молодые пары занимаются сексом в кабинках для переодевания или на качелях на пляже — на глазах у прохожих.

Кольцова отметила, что местные относятся к туристом негативно из-за и их выходок и боязни перед COVID-19, которую те могут привезти в Сочи. В городе, добавила жительница, уже никто не носит маски.

Ранее стало известно о не помещающихся на пляжах Сочи туристах.

Фото: pixabay.com