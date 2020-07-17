В соцсетях начали появляться видео с переполненными российскими пляжами.

Стало известно о не помещающихся на пляжах Сочи туристах. В местных пабликах в социальной сети "Вконтакте" начали появляться видео, на которых засняты курорты с заполненными людьми побережьями. В частности, на побережье Мандарина в центре Адлера купаются и загорают сотни россиян.

Надо срочно открывать Абхазию и Турцию! Отдыхающие на пляжах уже не помещаются автор ролика

Пользователи соцсетей заметили, что в Сочи можно наблюдать аналогичную картину на всех пляжах. Они рассказали, что в летний сезон 2020 года в город прибыло гораздо больше туристов, чем обычно. Они добавили, что "это не отдых, так как свободных мест нет и люди лежат друг на друге".

Местные жители ответили, что приезжие "просто не знают места". Они напомнили, что на окраинах курорта больше свободного места. Речь идет о Лазаревском, Геленджике и Кабардинке.

Вильфанд рассказал, сколько продлится бархатный сезон на курортах.

Видео: ВКонтакте/ Типичный Сочи