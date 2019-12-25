Купаться на российских курортах можно будет до начала октября.

Роман Вильфанд рассказал, сколько продлится бархатный сезон на курортах. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России заявил во время общения с журналистами.

Прогнозируется, что хороший бархатный сезон в сентябре и даже начале октября Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России

Специалист уточнил, что во время бархатного сезона на российских курортах температура воды будет прогреваться до 25-26 градусов по Цельсию. При этом море будет оставаться теплым до начала октября.

Россияне во время пандемии предпочли российские курорты иностранным.