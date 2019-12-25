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Вильфанд рассказал, сколько продлится бархатный сезон на курортах
Сегодня, 13:51
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lesjasap

Вильфанд рассказал, сколько продлится бархатный сезон на курортах

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Купаться на российских курортах можно будет до начала октября.

Роман Вильфанд рассказал, сколько продлится бархатный сезон на курортах. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России заявил во время общения с журналистами. 

Прогнозируется, что хороший бархатный сезон в сентябре и даже начале октября

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России

Специалист уточнил, что во время бархатного сезона на российских курортах температура воды будет прогреваться до 25-26 градусов по Цельсию. При этом море будет оставаться теплым до начала октября.

Россияне во время пандемии предпочли российские курорты иностранным.

Теги: бархатный сезон, гидрометцентр, курорты, погода, роман вильфанд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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