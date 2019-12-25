Интересы российских туристов резко сместили направленность.

Россияне во время пандемии предпочли российские курорты иностранным. Об этом рассказал гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин в беседе с Tourprom.

По его словам, интересы российских туристов резко сместили направленность. Ромашкин отметил, что 90% продаж на туристическом рынке занимают туры на отечественные южные курорты.

Фактически Черное море "съело" все остальные направления. Сергей Ромашкин, гендиректор туроператора "Дельфин"

Из-за этого, по его словам, на рынке сейчас наблюдается перекос, так как туроператоры, специализирующиеся на внутреннем туризме, стали работать только по турам в Крым и Кубань.

Ранее мы писали, что Петербург объявили самым безопасным городом для туризма в России.