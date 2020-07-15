Во Владимирской области ураган повалил почти 100 деревьев

По Владимирской области прошел мощный ураган, который повлек за собой разрушения.
Накануне, 14 июля, во Владимирской области наблюдались грозовые ливни со штормовым ветром. Во время урагана в области порывами ветра повалено 92 дерева, зафиксированы 24 повреждения линий электропереда, повреждены 19 автомобилей.
Больше всего от разрушительных действий пострадали областной центр, Муром и Муромский район, Гусь-Хрустальный и Меленковский районы. В Боголюбово на трассе М7 обвалился тротуар на мосту.
О пострадавших не сообщается.
Ранее: Ураган 14 июля в Балаково Саратовской области (видео)
Фото: ВК,Говорит Муром,
Видео: ВК, Миша Никулин
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