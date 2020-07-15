Во Владимирской области ураган повалил почти 100 деревьев

В области из-за урагана пострадали 19 автомобилей.

По Владимирской области прошел мощный ураган, который повлек за собой разрушения.

Накануне, 14 июля, во Владимирской области наблюдались грозовые ливни со штормовым ветром. Во время урагана в области порывами ветра повалено 92 дерева, зафиксированы 24 повреждения линий электропереда, повреждены 19 автомобилей.

Больше всего от разрушительных действий пострадали областной центр, Муром и Муромский район, Гусь-Хрустальный и Меленковский районы. В Боголюбово на трассе М7 обвалился тротуар на мосту.

О пострадавших не сообщается.

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Фото: ВК,Говорит Муром,

Видео: ВК, Миша Никулин