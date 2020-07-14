В Балаково под Саратовом прошел мощный ураган

По Саратовской области прошел мощный ураган, который особенно разбушевался в Балаково.
В популярной социальной сети ВКонтакте в одном из пабликов Балаково пользователи делятся фото и видео как с самим ураганом, так и с его последствиями. На одном из видео видно, как порыв ветра с легкостью поднимает металлическую лавку и уносит ее по воздуху.
В результате урагана пострадали не менее 8 машин, вырваны с корнем деревья по всему городу. Сорваны рекламные щиты и плохозакрепленные конструкции. Повреждена кровля нескольких зданий. Сразу после урагана весь город остался без электричества. Коммунальные службы города до сих пор расчищают город после урагана.
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Фото и видео: Типичный Балаково!
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