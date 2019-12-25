В Саратовской области на 15-летнюю девочку упало дерево

В Ратищеве Саратовской области порыв ветра повалил на девочку-подростка большое дерево.
Региональные следственные органы СКР по Саратовской области сообщили о травмировании несовершеннолетней упавшим деревом. Как стало известно, 15-летняя девочка возвращалась домой после прогулки, когда сильный порыв ветра уронил огромное дерево. Падающий ствол травмировал девочку. В больницу ее отвез очевидец. Девочка госпитализирована, в условиях стационара ей оказывается необходимая помощь.
По данному факту проводится доследственная проверка по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.
Следователями СК проведен осмотр места происшествия. В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
СУ СК РФ по Саратовской области
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Фото:СУ СК РФ по Саратовской области
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