В Красноярске водитель устроил смертельную аварию с двумя погибшими и сбежал

Две пассажирки погибли на месте ДТП, еще одна в тяжелом состоянии в реанимации.

Ночью в Красноярске произошло смертельное ДТП с двумя погибшими.

В социальной сети ВКонтакте в группе "ЧП Красноярск" сообщают, что на Северном шоссе Красноярска около половины 3го ночи произошло жуткое ДТП. Автомобиль "Ниссан" на полном ходу протаранил стоящий грузовик. В результате ДТП две пассажирки с переднего и заднего сиденья погибли на месте аварии. Еще одна пассажирка с заднего сиденья в тяжелом состоянии в реанимации.

Водитель сразу после ДТП смог выбраться из машины и сбежать. Судя по комментариям очевидцев, в машине были бутылки с алкоголем. Водителя ищут.

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Фото: ВК, ЧП Красноярск