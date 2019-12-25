В Кузбассе пьяный водитель без прав насмерть сбил 2 пешеходов

Молодой мужчина неоднократно садился пьяным за руль.

В Киселевске Кемеровской области пьяный водитель на "Волге" сбил на зебре 2 пешеходов.

Жуткая авария произошла накануне поздним вечером, в 22 часа 25 минут, на улице 50 лет Октября в городе Киселевске. Пьяный 29-летний водитель на автомобиле "Волга" на нерегулируемом пешеходном переходе насмерть сбил 2 пешеходов. Из-за пьяного водителя на месте ДТП погибли 58-летний мужчина и его 41-летняя спутница.

Установлено, что он не имеет права управления транспортными средствами. Кроме того, в ходе медицинского освидетельствования у него было выявлено алкогольное опьянение

Пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области

Отмечается, что в течение года он трижды попадался пьяным за рулем. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Ему грозит срок до 15 лет.

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Фото: ГУ МВД по Кемеровской области