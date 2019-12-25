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В Екатеринбурге автобус с пассажирами без водителя за рулем врезался в дерево
Сегодня, 8:34
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MShaffter

В Екатеринбурге автобус с пассажирами без водителя за рулем врезался в дерево

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Водитель упал с водительского сиденья.

В Екатеринбурге произошло ДТП с автобусом, в котором пострадали 2 пассажирки.

ДТП произошло накануне вечером, 13 июля, на Плотинке в центре Екатеринбурга. Изначально предполагалось, что у автобуса отказали тормоза. Сейчас появились подробности аварии.

Как удалось выяснить, сообщает издание "Е1.RU", водитель отвлекся на салонное зеркало, отъезжая от остановки. В это время пассажирское транспортное средство наехало на бордюр, и водитель упал, так как не был пристегнут ремнем безопасности. Автобус потерял управление и поехал поперек дороги, пересек разделительную линию, пересек встречную полосу и врезался в дерево.

Во время ДТП пострадали 2 пассажирки, им была оказана необходимая медицинская помощь. Водитель будет лишен на 100% премии, снят с линии. Также ему предстоит возместить ущерб, причиненный автобусу.

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Фото: ВК, Портал LiPort

Теги: авария на плотинке, дтп с автобусом, дтп с маршруткой, новости россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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