В Ростовской области 3-летний малыш сгорел заживо в машине

Ребенок был в машине один.

В Дубовском районе Ростовской области в салоне машины сгорел 3-летний мальчик.

Региональные следственные органы СКР по Ростовской области сообщают, что в минувшие выходные, 11 июля, в припаркованном у частного дома автомобиле мальчик 3 лет получил ожоги 4 степени. Мальчика с обширными ожогами лица, конечностей и туловища доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Ребенок находился на переднем сиденье автомобиля. Также был найден коробок спичек. Есть предположение, что машина загорелась из-за неосторожного обращения с огнем малолетнего.

Следователем проведен осмотр места происшествия, в ходе которого в салоне автомашины обнаружены и изъяты спички. По одной из версий причиной возгорания явилось неосторожное обращение малолетнего ребенка с огнем. Также следствием будут рассмотрены все иные возможные версии произошедшего. СУ СК РФ по Ростовской области

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Ранее:Под Иркутском водитель сгорел заживо в грузовике

Фото: pixabay.com