Пронесшийся в Чите ураган сорвал с домов крыши

Сегодня в Чите прошел мощный ураган, а затем ливень.
В социальных сетях жители Читы сообщают о мощном урагане, который пронесся по городу в понедельник, 27 июля.
По словам пользователей, ураган длился всего несколько минут. Но действия его были разрушительными: повалены линии электропередач и деревья, у многих домов порывами ветра снесло крыши.
А после урагана прошел ливень, который улицы превратил в реки.
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Фото: Instagram/Mariagudratova,chita75_
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