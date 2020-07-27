Пронесшийся в Чите ураган сорвал с домов крыши

По словам пользователей соцсетей, ураган длился всего несколько минут.

Сегодня в Чите прошел мощный ураган, а затем ливень.

В социальных сетях жители Читы сообщают о мощном урагане, который пронесся по городу в понедельник, 27 июля.

По словам пользователей, ураган длился всего несколько минут. Но действия его были разрушительными: повалены линии электропередач и деревья, у многих домов порывами ветра снесло крыши.

А после урагана прошел ливень, который улицы превратил в реки.

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Фото: Instagram/Mariagudratova,chita75_