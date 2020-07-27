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Пронесшийся в Чите ураган сорвал с домов крыши

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По словам пользователей соцсетей, ураган длился всего несколько минут.

Сегодня в Чите прошел мощный ураган, а затем ливень.

В социальных сетях жители Читы сообщают о мощном урагане, который пронесся по городу в понедельник, 27 июля.

По словам пользователей, ураган длился всего несколько минут. Но действия его были разрушительными: повалены линии электропередач и деревья, у многих домов порывами ветра снесло крыши.

А после урагана прошел ливень, который улицы превратил в реки. 

Ранее:Режим ЧС: Из-за ливней уральский город Нижние Серги ушел под воду (видео)

Фото: Instagram/Mariagudratova,chita75_

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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