Режим ЧС: Из-за ливней уральский город Нижние Серги ушел под воду

Во время сильных ливней две маленькие речушки вышли из берегов.

На Урале в городе Нижние Серги из-за наводнения введен режим ЧС.

После обильных ливней в городе Нижние Серги с населением 9 тысяч человек вышли из берегов реки Серебрянка и Сторожевая. По улицам городка текли настоящие бурные реки, которые сносили все на своем пути. В соцсетях местные жители опубликовали видео, как по городу плывут автомобили и другие крупные предметы. Кто-то снял на видео, как потоком воды унесло гараж со снегоходом.

ГУ МЧС по Свердловской области сообщает, что из-за паводка вызванного сильными ливнями введен режим ЧС. В городе затопило 200 жилых домов и несколько административных зданий. Спасатели эвакуировали 7 человек, остальные самостоятельно смогли покинуть опасные места.

Для размещения жителей подтопленной территории администрацией подготовлены 3 пункта временного размещения (ПВР): санаторий и два детских сада. В готовности находятся 3 автобуса для доставки людей в ПВР. ГУ МЧС по Свердловской области

На ликвидации последствий паводка от МЧС работают 255 человек, 52 единиц техники, 19 плавсредств. Руководит спасательными работами в зоне подтопления начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области генерал-майор внутренней службы Виктор Теряев.

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Видео: ВК, ГЛАВНОВОСТИ

Фото: ВК, Дмитрий Антоненков