Из-за мощного ливня Ростов-на-Дону ушел под воду

Город затопило всего за полчаса.

Сегодня утром, 17 июля, в Ростове-на-Дону прошел сильный ливень, который за непродолжительное время затопил город.

Местные жители в соцсетях сообщают о сильнейшем за последнее время ливне в Ростове-на-Дону, который в считанные минуты затопил отдельные районы города. На опубликованных кадрах фото и видео видно, что машины буквально плавают по бурным рекам, которые бурлят по улицам. Вместе с машинами плавают мусорные контейнеры и другие крупногабаритные предметы.

Местные жители сообщают, что город ушел под воду за каких-то полчаса.

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Фото: Instagram, ВК/Ростов Главный

Видео: ВК/Ростов Главный, Instagram/irina_mastyuga/@m.a.r.g.o_1608